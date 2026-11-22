В Вишневом под Киевом российский дрон попал в супермаркет, есть погибшие и раненые: все подробности. Фото

Страна-террорист ежедневно обстреливает украинские города. Вечером в воскресенье, 22 ноября, Россия атаковала населенный пункт Вишневое в Киевской области.

Один из беспилотников попал в супермаркет литовской сети Novus. В результате атаки, предварительно, два человека погибли, есть раненые. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

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"Враг унес жизнь человека в Вишневом. Еще трое человек ранены, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Люди просто пришли в магазин за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за российской атаки", – сообщил Ткаченко.

В Киевской области есть пост... Источник: Соцсети Развернуть

Чиновник подчеркнул, что враг целенаправленно терроризирует мирное население, атакует гражданские объекты и саму жизнь людей.

"Пожар в здании магазина ликвидирован. Искренние соболезнования родным и близким погибшего человека", – отметил Ткаченко.

Позже чиновник рассказал, что в понедельник, 23 ноября, в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской атаки 22 ноября.

"В знак скорби и памяти в Киевской области будут приспущены Государственные флаги Украины. Работа развлекательных заведений будет ограничена. Прошу отнестись к этому с уважением и пониманием, а также ограничить громкое исполнение музыки в области. Выражаю искренние соболезнования каждой семье, понесшей утрату. Светлая память всем погибшим", – подчеркнул Ткаченко.

По состоянию на 18:42 22 ноября уже известно, что в Вишневом Бучанского района количество пострадавших в результате вражеской атаки выросло до семи человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Службы продолжают работать на местах вражеских атак и фиксировать их последствия", – сообщили в КОВА.

По состоянию на 18:49 глава области Тимур Ткаченко сообщил, что число погибших в результате удара по Вишневому возросло до двух человек. Число пострадавших увеличилось до восьми.

Комментарий ГСЧС по поводу атаки РФ

Спасатели сообщили, что в Вишневом в результате атаки российского БПЛА на супермаркет погиб 1 человек, еще 5 пострадали.

В Вишневом в результате атак... Источник: ГСЧС Развернуть

Информация о количестве пост... Источник: ГСЧС Развернуть

"Также загорелись стеллажи с продукцией. Пожар ликвидирован. Информация уточняется", – говорится в сообщении ГСЧС.

Россия атаковала Вишневое 22 ноября. Источник: ГСЧС

В Вишневом в результате атак... Источник: ГСЧС Развернуть

Напомним, что в Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. Сейчас известно о трех погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 21 ноября, Россия также атаковала Киев и область. В результате атаки пострадали гражданские, зафиксированы повреждения.

А днем ранее во время массированной комбинированной атаки в столице были повреждены три моста, погибли люди.