В Киеве в результате российской атаки произошел пожар в многоэтажке: погибли два человека. Фото и видео
В Киеве в результате российс...
Источник: ГСЧС
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Вечером 7 октября российская оккупационная армия атаковала Деснянский район Киева. Целью путинских террористов стала жилая многоэтажка.
В результате обстрела погибли 2 человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Последствия атаки
По информации ведомства, вечером 7 октября враг атаковал многоэтажку. Вследствие обстрела возник пожар и произошло частичное разрушение конструкций на уровне 10-го этажа.
В одной из поврежденных квартир спасатели обнаружили тела двух погибших.
Спасены 22 человека, среди них 8 детей. Также 4 человека пострадали, среди них 2 ребенка. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жильцам дома.
Из дома эвакуировавли десятки людей.
Источник: ГСЧС
На месте атаки работали спасатели.
Источник: ГСЧС
В доме возник пожар.
Источник: ГСЧС
Россияне снова атаковали Киев.
Источник: ГСЧС
Напомним, 7 октября во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали в том числе город Прилуки Черниговской области. Целью путинской армии стал жилой многоэтажный дом. Среди убитых россиянами людей есть дети.
Также во время массированной атаки 7 октября россияне нанесли удар по Полтавской области. В Кременчуге зафиксировано попадание в жилой район: повреждены многоэтажные дома.
Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под ударом также находился Киев. Последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах столицы. В частности, в результате российского удара по гаражному кооперативу погибли два человека.
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