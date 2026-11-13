В Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. Фото

В результате ночного удара войск РФ по Киеву в столице зафиксированы разрушения. В Шевченковском районе под удар попала больница, там вспыхнул пожар.

Есть пострадавшие, десятки людей были эвакуированы. О последствиях атаки рассказал глава Шевченковской РГА Киева Александр Сазанович.

Россияне ударили по больнице в Киеве

По словам чиновника, ночью российские войска повредили медицинское учреждение в Шевченковском районе столицы.

Россия ударила по больнице в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Россия ударила по больнице в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

"По предварительной информации, пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте работают спасатели, полиция и все необходимые экстренные службы", – отмечал чиновник в 05:13.

Россияне ударили по больнице... Источник: Шевченковская РГА Развернуть

Россияне ударили по больнице... Источник: Шевченковская РГА Развернуть

Россияне ударили по больнице... Источник: Шевченковская РГА Развернуть

Вспыхнул пожар. Источник: Шевченковская РГА

В ГСЧС спустя час сообщили несколько иные данные.

"Один человек пострадал, семеро спасены, а 30 эвакуированы в результате ночного российского удара по медучреждению", – говорилось в сообщении.

Чем вызвано расхождение в данных о пострадавших – уточнением информации или тем, что в ГСЧС обычно озвучивают более консервативные данные, – пока неизвестно.

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Согласно сообщению ГСЧС, в больнице вспыхнул пожар и зафиксировано частичное разрушение 2-го этажа.

"Персонал медучреждения вывел в безопасное место 30 человек, еще 7 человек спасли сотрудники ГСЧС. Пожар ликвидирован", – отметили в Службе.

Россия ударила по больнице в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Россия ударила по больнице в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Россия ударила по больнице в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Россия ударила по больнице в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Россия ударила по больнице в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Россия ударила по больнице в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Россия ударила по больнице в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Последствия атаки войск РФ в... Развернуть

Последствия атаки войск РФ в... Развернуть

Последствия атаки войск РФ в... Развернуть

Последствия атаки войск РФ в... Развернуть

Последствия атаки войск РФ в... Развернуть

Последствия атаки войск РФ в... Развернуть

Последствия атаки войск РФ в... Развернуть

Последствия атаки войск РФ в... Развернуть

Последствия атаки войск РФ в... Развернуть

Как рассказывал OBOZ.UA, в четверг, 12 ноября, РФ также атаковала Киев. В частности, в Соломенском районе в результате попадания БпЛА произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, есть пострадавшие и погибшая. А в Шевченковском районе дрон упал на дорогу.