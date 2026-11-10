В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшая. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. В результате пострадал один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, во вторник, 10 ноября, в 9:08 им поступило сообщение о взрыве туристического газового баллона в многоэтажном жилом доме на улице Ларисы Руденко.

"Спасатели открыли дверь с помощью шанцевого инструмента, где в квартире находились ребенок и пострадавшая женщина, которую передали медикам", – уточнили в пресс-службе.

Произошел взрыв в квартире д... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

На опубликованных ГСЧС фотографиях можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия. Взрывом в квартире выбило стекла в окнах, повреждена кухня.

В квартире дома на улице Лар... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

В квартире взорвался туристи... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

В квартире взорвался туристи... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

Напомним, в Подольском районе Киева во время движения загорелся троллейбус. Горящий общественный транспорт потушили совместными усилиями правоохранителей и спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в среду, 15 июля, произошел масштабный пожар на площади 800 квадратных метров. Черный столб дыма с места происшествия можно было увидеть в разных районах города.