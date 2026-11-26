В Киеве произошел масштабный пожар на Лесной: столб черного дыма виден в разных районах

В Деснянском районе Киева в четверг, 26 ноября, произошел масштабный пожар возле "Базара на Лесной". Большой черный столб дыма от возгорания виден в разных концах столицы.

Об этом сообщили в социальных сетях. На месте работают экстренные службы.

Что известно

"В Киеве, возле "Базара на Лесной", вспыхнул масштабный пожар. Над местом происшествия поднимается огромный столб дыма", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия уже экстренные службы уже работают на месте, чтобы ликвидировать огонь и предотвратить дальнейшие разрушения. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Напомним, во вторник, 24 ноября, страна-террористка РФ снова атаковала Киев. В результате вражеской агрессии, в частности, в Голосеевском районе произошел пожар в складском помещении. В Шевченковском районе в результате атаки БпЛА ранения получили трое людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в среду, 15 июля, произошел масштабный пожар на площади 800 квадратных метров. Черный столб дыма с места происшествия можно было увидеть в разных районах города.