В центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до шести. Фото и видео

В четверг, 15 октября, утром Россия нанесла удар по Киеву. В Печерском районе в результате атаки дрона были повреждены жилые дома, загорелся автомобиль, к сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На месте работают все экстренные службы.

Что известно

"В Печерском районе БПЛА упал на открытой территории возле 5-этажного жилого дома", – говорится в сообщении.

Мэр добавил, что в результате вражеской атаки повреждены фасад, часть кровли и остекление окон дома. А также фасады двух трехэтажных жилых домов по соседству, во дворе горит автомобиль.

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

В 10:48 мэр уточнил, что в Печерском районе, где вражеский БПЛА упал во двор жилых домов, пострадали 5 человек. Двоих раненых медики госпитализировали.

Позже в ГСЧС Киева сообщили, что в Печерском районе пожарные ликвидировали пожар автомобиля, вызванный вражеским обстрелом.

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

Последствия российского удара по Киеву. Источник: ГСЧС Киева

"15 октября в результате очередной российской атаки во дворе пятиэтажного жилого дома на открытой территории произошел пожар легкового автомобиля. Пожарные оперативно его потушили. Кроме того, обломками повреждены еще два автомобиля, фасад, остекление окон и кровля пятиэтажного жилого дома, а также фасады и части кровель двух трехэтажных жилых домов", – уточнили в пресс-службе.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что число пострадавших в результате атаки вражеского БПЛА увеличилось до шести человек. Четверо пострадавших – 68-летний мужчина и три женщины в возрасте 24, 49 и 64 лет – госпитализированы.

Последствия российского удара по Киеву. Источник: Полиция Киева

Последствия российского удара по Киеву. Источник: Полиция Киева

Последствия российского удара по Киеву. Источник: Полиция Киева

Последствия российского удара по Киеву. Источник: Полиция Киева

Последствия российского удара по Киеву. Источник: Полиция Киева

Последствия российского удара по Киеву. Источник: Полиция Киева

Последствия российского удара по Киеву. Источник: Полиция Киева

Кроме того, обломками и взрывной волной повреждены жилые дома, два учебных заведения и около 20 транспортных средств.

Что предшествовало

Страна-террористка РФ в течение 14 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали мирные жители, есть повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 14 октября, страна-агрессор Россия продолжила атаковать Украину реактивными дронами, а также запустила большое количество обычных "Шахедов". В воздушном пространстве одновременно фиксировалось более 100 вражеских БПЛА.