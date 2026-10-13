В Киеве российский дрон попал в офисное здание на уровне 6-го этажа: что известно о последствиях

13 октября российский беспилотник попал в офисное здание в Соломенском районе Киева на уровне шестого этажа. В тот же день обломки другого БПЛА упали на территорию частного домовладения в Дарницком районе, повредив дом и ограду.

О попадании в офисное здание сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале. По его словам, экстренные службы выехали на место происшествия.

Беспилотник попал в офисное здание. Источник: Виталий Кличко

Киевская городская военная администрация также сообщила о падении обломков в Дарницком районе. Как уточнил Кличко, в результате этого были повреждены двухэтажный частный дом и ограждение двора. По предварительной информации, пострадала женщина.

В Соломенском районе беспилотник попал непосредственно в офисное здание. Удар пришелся на уровень шестого этажа. На момент сообщения мэра экстренные службы направлялись к месту попадания.

В Дарницком районе ситуация была иной. Там на территорию частного домовладения упали обломки российского беспилотника. Они повредили двухэтажный жилой дом и ограждение.

Последствия атаки

По информации мэра, в результате падения обломков в Дарницком районе пострадала женщина. Информация о её состоянии в сообщении не уточнялась.

Экстренные службы выехали на место происшествия. Другие подробности о последствиях попадания в офисное здание в Соломенском районе на момент сообщения также не приводились.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 12 октября, российские войска уже наносили удар по Киеву. По предварительным данным, для атаки они применили пять баллистических ракет.