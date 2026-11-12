В Киеве российский дрон попал в многоэтажку: произошел пожар, есть погибшая и пострадавшие. Подробности и фото

В четверг, 12 ноября, страна-террорист РФ снова атаковала Киев. В Соломенском районе в результате попадания БпЛА произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, есть пострадавшие и погибшая.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На место выехали все экстренные службы.

Что известно

"В Соломенском районе в результате попадания БпЛА произошло возгорание с 3-го по 6-й этажи девятиэтажного жилого дома. Предварительно, есть частичное разрушение на уровне 5-го этажа", – говорится в сообщении.

В 8:58 в пресс-службе КМВА сообщили, что известно об одном пострадавшем в результате вражеской атаки в Соломенском районе.

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Также задерживается движение автобусов №№ 3ТР, 12, 40ТР на пересечении ул. Соломенской и ул. Максима Кривоноса из-за перекрытия движения полицией.

В 9:08 мэр сообщил, что количество пострадавших в Соломенском районе в результате вражеской атаки увеличилось до двух. Обоим медики оказали помощь на месте.

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

В 9:15 в КГВА сообщили, что, к сожалению, в результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

По состоянию на 09:30, по информации КГВА, число пострадавших увеличилось до 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия очередной террор... Источник: ДСНС Киева Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

Последствия очередной террор... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

В 10:09 Кличко сообщил, что число раненых увеличилось до 6 человек. По состоянию на 10:43 уже известно о 7 пострадавших.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 12 ноября, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Мощные взрывы прогремели, в частности, в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал ракеты и 123 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 94 цели.