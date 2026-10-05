В Киеве пьяный водитель легковушки сбил женщину насмерть. Подробности ДТП и фото
Смертельное ДТП произошло на...
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В Голосеевском районе Киева легковой автомобиль сбил насмерть женщину. Как выяснилось, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.
Что известно
По словам правоохранителей, смертельное ДТП произошло 2 октября, около 08:30, в Голосеевском районе Киева. Было установлено, что 51-летний водитель легковушки двигался по улице Лысогорской и вблизи нерегулируемого пешеходного перехода сбил 50-летнюю женщину. К сожалению, от полученных телесных повреждений киевлянка скончалась на месте.
ДТП произошло на улице Лысогорской в Киеве.
Источник: Полиция Киева
"При проверке водителя на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 0,72 промилле алкоголя. Правоохранители задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – добавили в пресс-службе.
По факту смертельного ДТП, совершенного в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.
Пьяный водитель легковушки с...
Источник: Полиция Киева
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За содеянное водителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до десяти лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров одной из машин, в том числе несовершеннолетняя.
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