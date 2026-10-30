В Киеве прогремели взрывы: войска РФ ударили по критической инфраструктуре
Реактивные БпЛА РФ.
Источник: иллюстративное фото ГУР
Вечером в пятницу, 30 октября, российские войска атаковали Киев реактивными дронами. Враг попал по объекту критической инфраструктуры города.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "Экстренные службы направляются на место", – написал он.
После взрывов в части районов Киева после взрывов пропал свет.
В ДТЭК сообщили, что враг атаковал объект энергетики, часть Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов осталась без света. Графики отключений в этих районах не действуют.
"Энергетики столицы уже работают на местах повреждений, чтобы как можно скорее восстановить работу оборудования и вернуть свет киевлянам", – сказано в сообщении.
Скриншот сообщения ДТЭК в Telegram
Кличко добавил, что из-за обесточивания вследствие вражеского удара нескольких объектов критической инфраструктуры в столице упало давление в системе водоснабжения и возникли перебои в ее работе.
Последствия атаки на Киев
Кличко сообщил, что в Шевченковском районе повреждено остекление в 14-этажном жилом доме на уровне 6-7 этажей. Обошлось без пожара.
Дополняется...
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 29 октября в столице прогремели взрывы из-за ракетной атаки РФ. Киев находился под ударом баллистических ракет, также враг задействовал для атак ударные дроны. Известно об одной жертве и пострадавших, в городе зафиксированы разрушения.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение