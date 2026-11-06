Враг запустил дроны и баллистику по Киеву и области: среди пострадавших – ребенок. Фото и видео

Вечером в пятницу, 6 ноября, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов. Также, по данным властей, соседний Броварский район был под атакой БпЛА. В ночь на 7 ноября в регионе снова было громко.

Об угрозе баллистики предупреждали Воздушные силы ВСУ. Вечером на Киев летело не менее шести вражеских ракет, пуски были осуществлены из Брянска, отмечали мониторы.

А ночью, после 01:00, россияне осуществили пуски баллистики из Миллерово, Курска и Брянска. Взрывы звучали в Киеве, Наливайковке, Триполье, Обухове и пригороде столицы. Враг применил "Цирконы" и "Искандеры"/северокорейские баллистические ракеты семейства KN, всего было около 20 целей. Атака была направлена на энергетический сектор столицы.

Около 03:00 враг снова ударил по Киеву баллистикой из Брянска. Через полчаса россияне запустили по столице еще несколько ракет.

"По Киеву было применено 6х баллистических ракет, вероятно РМ-48У", – пишет monitor.

Последствия атаки РФ

Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, вследствие вражеской атаки ударных дронов в Броварском районе пострадали два человека. Из-за ударов РФ возник пожар в частном жилом доме.

"Одну женщину с острой реакцией на стресс медики осмотрели и оказали помощь на месте. Мужчину деблокировали из-под завалов. Он получил множественные осколочные ранения головы и туловища, ожоги лица. Его госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что вражеский дрон попал в частный дом в селе Богдановка, вызвав разрушения и пожар. Под завалами оказались супруги.

"Женщина 1960 года рождения выбралась самостоятельно, а ее мужа 1951 года рождения оперативно деблокировали и спасли спасатели ГСЧС. Оба получили травмы. Пожар ликвидирован", – добавили спасатели.

Последствия атаки РФ на Броварский район. Источник: ГСЧС Киевщины

Есть пострадавшие. Источник: ГСЧС Киевщины

Враг атаковал Киевскую область. Источник: ГСЧС Киевщины

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что взрывы прогремели в пригороде Киева. Враг бил баллистикой по объектам инфраструктуры.

У КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в Соломенском районе вследствие вражеской атаки поврежден 5-этажный жилой дом.

"В Соломенском районе попадание обломков в 5-этажный жилой дом. Также по другому адресу адресу повреждено остекление окон в результате взрывной волны в 5-этажном жилом доме", – написал Кличко.

В этом же районе вследствие вражеского удара загорелось нежилое здание, а также повреждено здание детского сада.

На одной из локаций произошло возгорание припаркованного грузового автомобиля и нежилого здания. Пожар ликвидировали.

По данным КГВА, по состоянию на 02:23 в столице известно о двух пострадавших вследствие вражеской атаки.

К 05:39 количество пострадавших выросло до трех человек: двух взрослых и одного ребенка.

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 ноября оккупационная армия России нанесла серию ударов по Киевской области. На этот раз целью вражеской атаки стала логистическая инфраструктура столичного региона. Вследствие обстрела один мужчина получил травмы.