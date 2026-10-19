В Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фото
В Киеве перевернулся микроав...
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В Святошинском районе Киева водитель Lexus, по предварительным данным, спровоцировал аварийную ситуацию, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, в том числе 6-летний ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 17 октября, около 9:30 на Берестейском шоссе. Предварительно установлено, что причиной ДТП могла стать аварийная ситуация, созданная водителем автомобиля Lexus, двигавшегося в попутном направлении с пассажирским автобусом.
Маршрутка с пассажирами пере...
Источник: Полиция Киева
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"В результате столкновения автомобиль с 15 пассажирами перевернулся на бок. Шесть человек, в том числе 6-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", – уточнили в пресс-службе.
В полиции добавили, что водитель автомобиля Lexus скрылся с места аварии, но впоследствии вернулся. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он был трезв. По факту ДТП с пострадавшими начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
В результате ДТП пострадали...
Источник: Полиция Киева
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Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 октября 2026 года вблизи поселка Ставище в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Renault, который оказался сотрудником Офиса Генерального прокурора, сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.
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