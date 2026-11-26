В Киеве в результате взрыва обрушилась часть стены многоэтажки: есть пострадавший. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева в четверг, 26 ноября, обрушилась часть стены многоэтажного дома. В одной из квартир произошел взрыв, есть пострадавший.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины инцидента должны установить правоохранители.

Что известно

"На улице Драгоманова обрушилась часть жилого дома. По предварительной информации, в квартире произошел бытовой взрыв", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть, что обрушилась стена квартиры, которая находится на последнем этаже дома. Во дворе в результате инцидента, вероятно, повреждены автомобили, припаркованные возле здания. Информация о пострадавших пока не поступала.

В квартире взорвался газовый баллон. Источник: ГСЧС Киева

На улице Драгоманова обрушил... Источник: Полиция Киева Развернуть

Позже в полиции Киева сообщили, что причиной чрезвычайного происшествия стал взрыв газового баллона в квартире на 22-м этаже дома на улице Драгоманова.

"Правоохранители установили, что взорвался туристический газовый баллон во время того, как жильцы готовили еду", – добавили в пресс-службе.

В квартире взорвался баллон... Источник: Полиция Киева Развернуть

В квартире взорвался баллон... Источник: Полиция Киева Развернуть

Столичные спасатели добавили, что в результате взрыва была разрушена часть внешней стены дома. К сожалению, пострадал один человек.

В квартире взорвался газовый баллон. Источник: ГСЧС Киева

В квартире взорвался газовый баллон. Источник: ГСЧС Киева

В квартире взорвался газовый баллон. Источник: ГСЧС Киева

Стоит добавить, что, по информации ГСЧС Киева, это не первое чрезвычайное происшествие, случившееся сегодня в столице.

В одной из квартир на 5-м этаже девятиэтажного жилого дома на улице Павла Тычины взорвался туристический газовый баллон без дальнейшего горения. Повреждены оконные рамы и мебель. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В квартире взорвался газовый баллон. Источник: ГСЧС Киева

В квартире взорвался газовый баллон. Источник: ДСНС Киева

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. В результате пострадал один человек.