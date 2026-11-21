В Киеве на Подоле между домами нашли боевую часть баллистической ракеты РФ. Фото и видео
Саперы изъяли опасную находку
В Киеве саперы ГСЧС изъяли боевую часть российской баллистической ракеты. Ее нашли во дворе, возле жилых домов в Подольском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В очередной раз призываем не игнорировать воздушную тревогу.
Что известно
"В Подольском районе столицы пиротехники ГСЧС изъяли не сдетонировавшую боевую часть российской баллистической ракеты", – говорится в сообщении.
На Подоле среди домов нашли...
Источник: ГСЧС Киева
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На Подоле среди домов нашли...
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киеве
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На Подоле среди домов нашли...
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киеве
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Как отметили в ГСЧС, опасный боеприпас упал во дворе, поблизости от жилых домов. Его транспортировали для дальнейшего уничтожения.
На Подоле среди домов нашли...
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киеве
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Что предшествовало
Российские захватчики в ночь на 20 ноября атаковали Киев баллистическими ракетами. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности и сообщали о движении ракет в направлении столицы. Приоритетными целями врага стали столичные мосты через Днепр, а также критическая инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве взрывотехники извлекли боевую часть российского беспилотника, который в четверг, 19 ноября, попал в жилой дом на Подоле. К счастью, в результате падения БПЛА никто не пострадал.
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