В Киеве девочки-подростки побили сверстницу на площадке возле школы: делом занялась полиция

Правоохранители Киеваустановили личности несовершеннолетних участниц конфликта между подростками в Голосеевском районе на волейбольной площадке. Тогда три школьницы избили 15-летнюю девочку.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. В отношении родителей нарушительниц возбуждены административные дела.

Что предшествовало

По словам правоохранителей, в четверг, 1 октября, в ходе мониторинга социальных сетей они обнаружили видеозапись инцидента между несовершеннолетними. Он произошел в минувшие выходные на волейбольной площадке одной из школ Голосеевского района Киева.

"На видео запечатлен конфликт между группой подростков, в ходе которого трое девушек наносят удары 15-летней потерпевшей", — уточнили в пресс-службе.

Подростки избили девочку возле школы Источник: Полиция Киева

Правоохранители установили личности всех участниц инцидента. Выяснилось, что в конфликте участвовали школьницы в возрасте 13–14 лет из трех разных учебных заведений района.

Сотрудники ювенальной полиции пообщались с несовершеннолетними в присутствии их родителей и психолога. Кроме того, в учебном заведении провели совместную встречу с участием руководителей школ, представителей Службы по делам детей и семьи, а также социальной службы.

Делом занялась полиция Источник: Полиция Киева

На родителей троих несовершеннолетних составили административные протоколы по ст. 184 КоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Делом занялась полиция Источник: Полиция Киева

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в коридоре одной из школ мальчики избили девочку. Один из подростков даже ударил школьницу ногой.