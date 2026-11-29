В Фастове после утренней атаки дронов вспыхнул рынок: первые подробности
Последствия попадания россий...
Источник: ГСЧС Киевщины.
Развернуть
В воскресенье, утром 29 ноября, российские беспилотники атаковали Киевскую область, в результате чего в Фастове возник пожар на территории местного рынка. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале.
Пожар.
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
В результате удара в Фастове повреждены магазин, заведение общественного питания и торговые помещения.
Ликвидация пожара.
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
На месте происшествия работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Последствия атаки РФ.
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
Последствия атаки.
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
Также ночью под вражеским ударом оказался Вышгородский район. Там повреждены частный жилой дом и автомобиль.
В целом за последние сутки последствия российских атак зафиксировали в трех районах Киевской области, а именно Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском.
Спасатель.
Источник: ДСНС Киевщины.
Повреждения получили восемь многоэтажных домов, в которых выбиты окна и повреждено остекление, а также 19 частных домов. Кроме того, пострадали гаражи, торговые помещения и автомобили.
За прошедшие сутки в результате российских атак травмировались четверо человек. Жителям, чье жилье получило повреждения, оказывают необходимую помощь.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска ударили по Киевской области. Из-за атаки РФ в Фастовском районе погибли женщина и двое маленьких детей – девочка и мальчик.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение