В Фастове после утренней атаки дронов вспыхнул рынок: первые подробности

В воскресенье, утром 29 ноября, российские беспилотники атаковали Киевскую область, в результате чего в Фастове возник пожар на территории местного рынка. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале.

Пожар. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

В результате удара в Фастове повреждены магазин, заведение общественного питания и торговые помещения.

Ликвидация пожара. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

На месте происшествия работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Последствия атаки РФ. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Последствия атаки. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Также ночью под вражеским ударом оказался Вышгородский район. Там повреждены частный жилой дом и автомобиль.

В целом за последние сутки последствия российских атак зафиксировали в трех районах Киевской области, а именно Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском.

Спасатель. Источник: ДСНС Киевщины.

Повреждения получили восемь многоэтажных домов, в которых выбиты окна и повреждено остекление, а также 19 частных домов. Кроме того, пострадали гаражи, торговые помещения и автомобили.

За прошедшие сутки в результате российских атак травмировались четверо человек. Жителям, чье жилье получило повреждения, оказывают необходимую помощь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска ударили по Киевской области. Из-за атаки РФ в Фастовском районе погибли женщина и двое маленьких детей – девочка и мальчик.