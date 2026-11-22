Среди пропавших – 12-летняя девочка и 7-летний мальчик: в Нацполиции рассказали новые подробности трагедии в Дымере

В поселке Дымер Вышгородского района Киевской области после российского удара пропавшими без вести считаются 15 человек, в частности 12-летняя девочка и 7-летний мальчик. Также известно об одной погибшей женщине и трех пострадавших.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале. Правоохранители обнародовали новые данные о последствиях вражеского удара и рассказали о помощи пострадавшим.

Экстренные службы продолжают... Источник: Нацполиция Украины Развернуть

Среди пострадавших – две женщины и 16-летний парень. Подростка доставили в больницу.

Для работы с гражданами развернули два оперативных штаба. Там полицейские принимают сообщения о повреждении имущества, раненых и пропавших без вести, дают необходимые разъяснения и помогают пострадавшим.

К поисково-спасательной операции привлечены правоохранители, спасатели и другие экстренные службы. Работы продолжаются.

Последствия российского удара. Источник: Нацполиция Украины

В Дымере продолжается поиско... Источник: Нацполиция Украины Развернуть

Напомним, утром 22 ноября российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в Дымере. Возник пожар, а квартиры с первого по пятый этаж получили повреждения. Кроме того, взрывной волной повредило здание расположенного рядом детского сада.

Также мы писали, что в ночь на 22 ноября российские войска выпустили по Украине 186 ударных беспилотников разных типов, в частности 72 реактивных. По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 161 вражеский БпЛА, среди них 56 реактивных. Попадания зафиксировали на 18 локациях, еще на шести обнаружили падение обломков сбитых дронов.