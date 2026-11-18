Среди пострадавших – ребенок: в КОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область. Фото

Страна-террорист РФ в среду, 18 ноября, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, зафиксированы повреждения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг продолжает атаковать Киевскую область ударными дронами. В Вышгородском районе в результате вражеской атаки пострадали два человека", – говорится в сообщении.

По словам главы КОВА, среди пострадавших – женщина, предварительно получившая травму руки, – ее состояние и характер травм уточняются. Также пострадала 12-летняя девочка, которая во время атаки находилась в одном из домов.

Последствия очередной вражеской атаки. Источник: Полиция Киевщины

Последствия очередной вражеской атаки. Источник: Полиция Киевщины

Последствия очередной вражеской атаки. Источник: Полиция Киевщины

На месте попадания возник пожар в двух частных жилых домах и легковом автомобиле, также повреждения получили соседние жилые дома. На месте работают спасатели и медики.

Позже в полиции Киевщины уточнили, что в Вышгородском районе в результате атаки пострадали три женщины и 12-летняя девочка.

Что предшествовало

В результате российской террористической атаки в ночь на 17 ноября в Оболонском районе Киева погибли два человека. Еще одного мужчину спасли из-под завалов и передали медикам.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в среду, 18 ноября, в очередной раз атаковала Киев. В Дарницком районе в результате падения обломков вражеского БпЛА произошло возгорание.