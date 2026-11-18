Среди пострадавших – ребенок: в КОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область. Фото
Враг снова атаковал Киевскую область
Страна-террорист РФ в среду, 18 ноября, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, зафиксированы повреждения.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Российский обстрел
"Враг продолжает атаковать Киевскую область ударными дронами. В Вышгородском районе в результате вражеской атаки пострадали два человека", – говорится в сообщении.
По словам главы КОВА, среди пострадавших – женщина, предварительно получившая травму руки, – ее состояние и характер травм уточняются. Также пострадала 12-летняя девочка, которая во время атаки находилась в одном из домов.
Последствия очередной вражеской атаки.
Источник: Полиция Киевщины
Последствия очередной вражеской атаки.
Источник: Полиция Киевщины
Последствия очередной вражеской атаки.
Источник: Полиция Киевщины
На месте попадания возник пожар в двух частных жилых домах и легковом автомобиле, также повреждения получили соседние жилые дома. На месте работают спасатели и медики.
Позже в полиции Киевщины уточнили, что в Вышгородском районе в результате атаки пострадали три женщины и 12-летняя девочка.
Что предшествовало
В результате российской террористической атаки в ночь на 17 ноября в Оболонском районе Киева погибли два человека. Еще одного мужчину спасли из-под завалов и передали медикам.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в среду, 18 ноября, в очередной раз атаковала Киев. В Дарницком районе в результате падения обломков вражеского БпЛА произошло возгорание.
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