СБУ задержала корректировщика атак РФ по киевским ТЭЦ. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали корректировщика российских атак по киевским ТЭЦ. Кроме того, по информации следствия, злоумышленник разведывал для врага места расположения ремонтных баз Сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Киевской области еще одного российского агента. Им оказался водитель логистической компании, который по заказу ФСБ корректировал удары по местным энергообъектам", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, среди основных "целей" врага были теплоэлектроцентрали столичного региона, которые восстанавливали работу после предыдущих обстрелов. Чтобы выяснить текущее состояние энергетической инфраструктуры, злоумышленник под видом рабочих поездок объезжал периметры станций и снимал их фасады на камеру телефона.

Затем он возвращался домой, систематизировал отснятые файлы, "привязывал" их к координатам на Google-картах и с собственными комментариями готовил к отправке куратору из ФСБ. Сотрудники СБУ задокументировали, как агент за рулем грузовика разведывал состояние восстановительных работ на энергоблоке местной ТЭЦ, и задержали его при подготовке "отчета" для врага.

Подозреваемому грозит пожизн... Источник: СБУ Развернуть

Служба безопасности установила, что мужчина попал в поле зрения врага, когда публиковал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. После вербовки он контактировал с ФСБ через специально созданный чат-бот, который российская спецслужба использует для сбора разведданных. Помимо корректировки ударов по энергообъектам, агент отслеживал для РФ места расположения ремонтных баз Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяли два мобильных телефона, один из которых он пытался уничтожить, чтобы скрыть доказательства работы на страну-агрессора. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили "крота" ФСБ, который нацелил российские ракеты на позиции своего подразделения, где находилось более 100 операторов дронов. Злоумышленника задержали в Киевской области, где он разведывал новые цели для врага.