СБУ разоблачила доцента университета, которая "слила" в соцсети координаты позиций сил ПВО Киева. Фото и видео
СБУ разоблачила киевлянку, о...
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Сотрудники СБУ разоблачили женщину, которая, по данным следствия, "слила" в соцсети координаты позиций сил противовоздушной обороны Киева. Ей было предъявлено подозрение.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.
Что известно
"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили ещё одну жительницу Киева, которая сняла на видео и распространила в соцсетях позиции украинской ПВО", — говорится в сообщении.
Было установлено, что злоумышленницей оказалась доцент одного из столичных университетов. Она осуществила несанкционированную съемку сил обороны на камеру мобильного телефона, когда ехала в маршрутном автобусе.
Женщина опубликовала в соцсе...
Источник: СБУ
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Впоследствии женщина опубликовала ролик сразу на нескольких своих аккаунтах в Facebook, TikTok, YouTube и Instagram. Экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила факт нанесения ущерба государственной безопасности Украины в результате публичного распространения закрытой информации о Силах обороны.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнице о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенного в условиях военного положения.
Злоумышленнице грозит до вос...
Источник: СБУ
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Также в СБУ напомнили, что недавно был задержан киевлянин, который "раскрыл" позиции украинской ПВО в Telegram-канале прокремлевского блогера.
"Служба безопасности в очередной раз призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео о боевой деятельности ПВО, а также об ударах врага по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. СБУ систематически расследует случаи распространения таких материалов в интернете и привлекает их авторов к ответственности. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса предусматривают тюремное заключение. Призываем украинцев быть ответственными, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан!", — заявили в СБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ при содействии ФБР задержали в Киеве основателя и администратора Telegram-канала, который призывал подписчиков к совершению терактов. Также он предоставлял инструкции по изготовлению взрывчатки.
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