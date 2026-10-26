Распилил в вагоне метро содержимое газового баллончика и сбежал: в Киеве задержали молодого человека. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Злоумышленник в вагоне метро распылил газовый баллончик в лицо пенсионеру.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на станции метро "Выдубичи" к ним обратился 66-летний мужчина и сообщил, что во время поездки неизвестный распылил ему в лицо газовый баллончик.

Было установлено, что в вагоне двое молодых людей громко ругались и провоцировали конфликты с пассажирами. Когда один из них толкнул мужчину, пенсионер попытался вмешаться и прекратить спор, но в ответ нарушитель достал газовый баллончик и распылил слезоточивый газ в лицо киевлянину.

Подозреваемому грозит до сем... Источник: Полиция Киева Развернуть

"В результате этого потерпевший получил химические ожоги кожи лица и глаз. Вещество распространилось по вагону, в котором находилось немало пассажиров", – уточнили в пресс-службе.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность нападавшего – им оказался 23-летний житель Киевской области. Его задержали через несколько станций от места происшествия. По факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил стрельбу посреди дороги. Злоумышленник из-за замечания произвел несколько выстрелов в сторону водителя.