Армия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событий
Армия России полностью уничт...
Источник: ГСЧС
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В ночь на 7 ноября российская террористическая армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в Соломенском районе столицы был уничтожен детский сад.
На месте атаки зафиксированы масштабные разрушения. О последствия очередной ночи террора рассказали в ГСЧС.
Удары по Киеву
Детский сад в Соломенском районе полностью уничтожен после ночной атаки. По предварительным данным, в здание попала баллистическая ракета, что привело к практически полному уничтожение садика.
В то же районе столицы после удара образовалась огромная воронка перед домом. В многоэтажке выбиты окна, рядом изуродованы автомобили.
По информации ГСЧС, в ночь на 7 ноября после российской атаки в Соломенском районе возникли пожары и зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов, детского сада и нежилого здания.
По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома. Возгорания не было, погибших и пострадавших нет. Еще по трем адресам взрывной волной выбило окна в пятиэтажных домах, один человек получил травмы.
Также спасатели подтвердили, что зафиксировано разрушение двухэтажного здания на территории детского сада. По еще двум адресам пострадали два человека, среди них ребенок. Всего в результате атаки травмированы три человека.
Разрушения в Киеве.
Источник: ГСЧС
Уничтоженный российской ракетой детский сад был единственным в Киеве садиком с детским бассейном. Заведение посещало около 50 детей. Около 3:00 часов ночи баллистическая ракета упала между корпусами, полностью уничтожив здание и двор. В соседних домах взрывной волной выбиты окна.
Последствия обстрела.
Источник: Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло
Враг уничтожил детский сад.
Источник: Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло
Последствия теракта.
Источник: Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло
Разрушенное здание садика.
Источник: Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло
Уничтоженный садик.
Источник: Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 ноября оккупационная армия России нанесла серию ударов по Киевской области. На этот раз целью вражеской атаки стала логистическая инфраструктура столичного региона. Вследствие обстрела один мужчина получил травмы.
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