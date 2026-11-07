Армия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событий

В ночь на 7 ноября российская террористическая армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в Соломенском районе столицы был уничтожен детский сад.

На месте атаки зафиксированы масштабные разрушения. О последствия очередной ночи террора рассказали в ГСЧС.

Удары по Киеву

Детский сад в Соломенском районе полностью уничтожен после ночной атаки. По предварительным данным, в здание попала баллистическая ракета, что привело к практически полному уничтожение садика.

В то же районе столицы после удара образовалась огромная воронка перед домом. В многоэтажке выбиты окна, рядом изуродованы автомобили.

По информации ГСЧС, в ночь на 7 ноября после российской атаки в Соломенском районе возникли пожары и зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов, детского сада и нежилого здания.

По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома. Возгорания не было, погибших и пострадавших нет. Еще по трем адресам взрывной волной выбило окна в пятиэтажных домах, один человек получил травмы.

Также спасатели подтвердили, что зафиксировано разрушение двухэтажного здания на территории детского сада. По еще двум адресам пострадали два человека, среди них ребенок. Всего в результате атаки травмированы три человека.

Разрушения в Киеве. Источник: ГСЧС

Уничтоженный российской ракетой детский сад был единственным в Киеве садиком с детским бассейном. Заведение посещало около 50 детей. Около 3:00 часов ночи баллистическая ракета упала между корпусами, полностью уничтожив здание и двор. В соседних домах взрывной волной выбиты окна.

Последствия обстрела. Источник: Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло

Враг уничтожил детский сад. Источник: Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло

Последствия теракта. Источник: Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло

Разрушенное здание садика. Источник: Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло

Уничтоженный садик. Источник: Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 ноября оккупационная армия России нанесла серию ударов по Киевской области. На этот раз целью вражеской атаки стала логистическая инфраструктура столичного региона. Вследствие обстрела один мужчина получил травмы.