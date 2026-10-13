Россия вновь атаковала Киев: есть повреждения, пострадала женщина. Подробности и фото

Во вторник, 13 октября, утром Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву. В Дарницком районе столицы обломки дрона повредили частный дом, а в Деснянском в результате атаки возник крупный пожар.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Дарницком районе обломки БПЛА повредили двухэтажный частный жилой дом и ограду двора", — говорится в сообщении.

В 9:10 в пресс-службе КГВА сообщили, что в результате вражеского удара по частному жилому дому в Дарницком районе пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия очередного удара РФ по столице. Источник: ГСЧС Киева

Впоследствии в пресс-службе ГСЧС Киева сообщили о последствиях очередной атаки РФ. Так, в Деснянском районе разрушено трехэтажное нежилое здание, возник масштабный пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

Последствия очередного удара РФ по столице. Источник: ГСЧС Киева

Последствия очередного удара РФ по столице. Источник: ГСЧС Киева

Последствия очередного удара РФ по столице. Источник: ГСЧС Киева

Последствия очередного удара РФ по столице. Источник: ГСЧС Киева

Последствия очередного удара РФ по столице. Источник: ГСЧС Киева

Последствия очередного удара РФ по столице. Источник: ГСЧС Киева

Последствия очередного удара РФ по столице. Источник: ГСЧС Киева

В Дарницком районе загорелся двухэтажный жилой дом. Пожар оперативно ликвидировали. К сожалению, один человек пострадал. По другому адресу зафиксировано незначительное возгорание пристройки на частной территории.

Что предшествовало

Российская оккупационная армия поздно вечером в понедельник, 12 октября, запустила ракеты "Бандероли" по Харькову. В Холоднонирском районе были обстрелы, в результате одного из них значительные разрушения понес многоквартирный жилой дом. По меньшей мере три человека погибли и 10 пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, страна-террористка Россия в понедельник, 12 октября, в очередной раз нанесла удар по Киеву. В частности, в Дарницком районе столицы обломки дрона упали на частный дом, есть пострадавшие. Кроме того, вечером враг нанес повторный ракетный удар.