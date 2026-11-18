Россия утром атаковала Киев дронами: возникло возгорание. Подробности и фото

Страна-террорист РФ в среду, 18 ноября, в очередной раз атаковала Киев. В Дарницком районе в результате падения обломков вражеского БпЛА произошло возгорание.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Горожан в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Дарницком районе обломки БпЛА упали на открытой территории", – говорится в сообщении.

Позже в ГСЧС Киева сообщили, что спасатели ликвидировали последствия утреннего российского обстрела.

В результате падения обломко... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

В результате падения обломко... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

В результате падения обломко... Источник: ГСЧС Киева Развернуть

"В Дарницком районе столицы врезультате падения обломков вражеского БпЛА возникло возгорание на открытой территории. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, погибших и пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.

Что предшествовало

В результате российской террористической атаки в ночь на 17 ноября в Оболонском районе Киева погибли два человека. Еще одного мужчину спасли из-под завалов и передали медикам.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия утром 18 ноября атаковала Златополь в Харьковской области. Под ударом оказался городской рынок. Пострадали как минимум 12 человек, среди них ребенок.