Россия утром атаковала Киев дронами: возникло возгорание. Подробности и фото
В результате падения обломко...
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Страна-террорист РФ в среду, 18 ноября, в очередной раз атаковала Киев. В Дарницком районе в результате падения обломков вражеского БпЛА произошло возгорание.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Горожан в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Что известно
"В Дарницком районе обломки БпЛА упали на открытой территории", – говорится в сообщении.
Позже в ГСЧС Киева сообщили, что спасатели ликвидировали последствия утреннего российского обстрела.
В результате падения обломко...
Источник: ГСЧС Киева
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В результате падения обломко...
Источник: ГСЧС Киева
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В результате падения обломко...
Источник: ГСЧС Киева
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"В Дарницком районе столицы врезультате падения обломков вражеского БпЛА возникло возгорание на открытой территории. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, погибших и пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.
Что предшествовало
В результате российской террористической атаки в ночь на 17 ноября в Оболонском районе Киева погибли два человека. Еще одного мужчину спасли из-под завалов и передали медикам.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия утром 18 ноября атаковала Златополь в Харьковской области. Под ударом оказался городской рынок. Пострадали как минимум 12 человек, среди них ребенок.
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