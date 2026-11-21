Россия снова атаковала Киев и область: пострадали мирные жители, есть повреждения. Подробности, фото и видео
Враг снова атаковал столичный регион
Страна-террорист РФ в субботу, 21 ноября, снова нанесла удар по Киеву. В результате атаки, в частности, в Подольском районе возник пожар, есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Враг продолжает воевать с гражданскими.
Что известно
"Двое пострадавших в столице. Одного раненого медики госпитализировали. Утром в Киеве в Подольском районе в результате падения обломков загорелся частный жилой дом", – говорится в сообщении.
Позже в ГСЧС Киева уточнили, что в Подольском районе столицы в результате попадания произошел пожар в 2-х частных жилых домах, который оперативно потушили спасатели.
Враг снова атаковал столицу,...
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киеве
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Враг снова атаковал столицу,...
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киеве
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Враг снова атаковал столицу,...
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киеве
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Враг снова атаковал столицу,...
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киеве
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Враг снова атаковал столицу,...
Источник: ГСЧС Киева
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Враг снова атаковал столицу,...
Источник: ГСЧС Киева
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Враг снова атаковал столицу,...
Источник: ГСЧС Киева
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Враг снова атаковал столицу,...
Источник: ГСЧС Киева
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Кроме того, мэр уточнил, что в Соломенском районе обломки упали на открытой территории, без возгорания.
Правоохранители фиксируют во...
Источник: Полиция Киева
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Правоохранители фиксируют во...
Источник: Полиция Киева
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Правоохранители фиксируют во...
Источник: Полиция Киева
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Правоохранители фиксируют во...
Источник: Полиция Киева
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Позже в полиции сообщили, что под вражеский удар попали Подольский, Голосеевский и Соломенский районы. Повреждены частные жилые дома. В результате обстрела пострадали двое мужчин, 63 и 67 лет.
Вражеский удар по Киевской области
Как сообщили в пресс-службе Киевской ОВА, утром в субботу, 21 ноября, в Бориспольском районе в результате вражеской атаки ранена 57-летняя женщина. Она получила осколочное ранение плеча – ей оказывается необходимая медицинская помощь. Также поврежден частный жилой дом.
Кроме того, ночью в Вышгородском районе повреждены 6 частных жилых домов и 2 автомобиля. На местах работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 ноября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов враг задействовал три баллистические ракеты и 148 дронов разных типов. Силы ПВО обезвредили 117 целей.
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