Россия вновь нанесла удар по Киеву: обломки дрона упали на дом, есть пострадавшие. Подробности

Страна-террористка Россия в понедельник, 12 октября, в очередной раз нанесла удар по Киеву. В частности, в Дарницком районе столицы обломки дрона упали на частный дом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В центре столицы работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!", – сообщил Кличко.

Впоследствии мэр сообщил, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков БПЛА на частный дом. Экстренные службы направляются на место.

В 12:10 Кличко сообщил, что в Соломенском районе произошло падение обломков БПЛА на открытой территории возле частных домов.

В 12:39 мэр сообщил, что в результате атаки вражеских БПЛА в столице есть один пострадавший – медики оказали ему помощь на месте.

В 12:52 в КГВА сообщили, что уже известно о двух пострадавших в результате вражеских ударов по столице.

"Еще одна пострадавшая в результате атаки врага на столицу. Пожилой женщине медики оказали помощь на месте", – уточнил Кличко.

Впоследствии мэр сообщил, что число пострадавших в столице увеличилось до трех человек.

Что предшествовало

Утром 12 октября Россия атаковала Харьков. Вражеский дрон врезался прямо в многоэтажку, зафиксированы значительные разрушения верхних этажей здания; впоследствии стало известно об еще одном ударе уже по другому многоквартирному дому. В результате утренних атак в городе пострадали как минимум 19 человек, среди них – 10-летний мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 116 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 94 цели