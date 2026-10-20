Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фото

Во вторник, 20 октября, Россия нанесла очередной удар по Киевской области. В Фастовском районе в результате атаки дрона на автодороге "Киев — Одесса" горят автомобили, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Очередной удар врага по мирным людям, которые просто ехали на работу, по своим делам. В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге "Киев – Одесса" горят автомобили", – говорится в сообщении.

Как сообщил глава КОВА, по предварительной информации, есть погибшие и раненые. На месте работают все оперативные службы. Движение транспорта ограничено.

Россия атаковала Киевскую об... Источник: Прокуратура Киевской области Развернуть

Россия нанесла удар с помощь... Источник: Прокуратура Киевской области Развернуть

Впоследствии в прокуратуре Киевской области сообщили, что в результате атаки вражеского беспилотника зафиксировано попадание вблизи автодороги "Киев – Одесса" в поселке Чабаны, недалеко от одного из торговых центров.

Россия атаковала Киевскую об... Источник: Прокуратура Киевской области Развернуть

"На месте произошел пожар автомобилей. По предварительным данным, три человека погибли, еще четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется", – добавили в пресс-службе.

К сожалению, есть погибшие и раненые. Источник: Полиция Киевской области

К сожалению, есть погибшие и раненые. Источник: Полиция Киевской области

К сожалению, есть погибшие и раненые. Источник: Полиция Киевской области

По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование.

В 11:04 в пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что из-за российской атаки на автодороге "Киев – Одесса" загорелись два легковых автомобиля. К сожалению, три человека погибли, ещё четверо получили травмы.

В результате российской атак... Источник: ГСЧС Киевской области Развернуть

В результате российского нап... Источник: ГСЧС Киевской области Развернуть

К сожалению, есть погибшие и раненые. Источник: ГСЧС Киевской области

К сожалению, есть погибшие и раненые. Источник: ГСЧС Киевской области

В результате российского нап... Источник: ГСЧС Киевской области Развернуть

К сожалению, есть погибшие и раненые. Источник: ГСЧС Киевской области

К сожалению, есть погибшие и раненые. Источник: ГСЧС Киевской области

Что предшествовало

Ночью 20 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать Киевскую область. В результате вражеских ударов погибли три человека, ещё шестеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA,

в ночь на 20 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 165 дронов различных типов и баллажирующие боеприпасы "Бандероль". Силы ПВО уничтожили 115 целей.