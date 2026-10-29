Россия ударила по птицефабрике в Киевской области: произошел пожар, погибли около тысячи птиц
Спасатели оперативно потушили пожар.
Источник: ГСЧС Украины
В Бориспольском районе Киевской области в четверг, 29 октября, Россия нанесла удар по сельскохозяйственному предприятию. В результате атаки загорелось здание, где находилось около 16 тысяч птиц.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Что известно
"В результате утренней атаки вражеских дронов в Бориспольском районе возник пожар на сельскохозяйственном предприятии", – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Киевской ОВА, пожар оперативно ликвидировали. На месте продолжают работать все оперативные службы.
Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Киевщины рассказали подробности вражеской атаки. Как выяснилось, российские войска ударили по птицефабрике в Бориспольском районе.
Российские войска ударили по птицефабрике.
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области
Возник пожар в здании, где находилось около 16 тысяч птиц. Пожарные ликвидировали возгорание, 15 тысяч птиц удалось спасти.
К сожалению, часть птиц погибла.
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 октября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 112 дронов разных типов. Силы ПВО обезвредили 97 целей