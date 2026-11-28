Россия ударила по объекту критической инфраструктуры в Киеве: возможны перебои со светом и водой

Страна-террористка Россия в субботу, 28 ноября, снова атаковала Киев. В результате вражеского удара, предварительно, был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На месте уже работают все экстренные службы.

Что известно

Так, в субботу, 28 ноября, в 13:48 киевский городской голова сообщил о вражеской атаке на столицу.

"Взрывы в столице. Город под атакой БпЛА.Находитесь в безопасных местах!", – призвал Кличко.

Позже мэр сообщил, что в одном из районов враг попал в объект критической инфраструктуры.

"В Киеве попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах города могут быть перебои с электро- и водоснабжением", – говорится в сообщении.

В 14:12 в пресс-службе "Киевпастранса" сообщили, что из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта Куреневского депо. А также по: ул. Кирилловская, ул. Вышгородская, ул. Мостицкая, ул. Братиславская, ул. Автозаводская, ул. Луговая, ул. Владимирская, просп. Георгия Нарбута.

Что предшествовало

Страна-террорист РФ в субботу, 28 ноября, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали мирные жители, есть повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов враг задействовал 162 дрона разных типов. Силы ПВО обезвредили 141 цель.