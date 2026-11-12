Россия ударила по Киеву и области баллистикой: первые подробности

В ночь на четверг, 12 ноября, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Мощные взрывы прогремели, в частности, в столице.

О движении вражеских целей сообщали в Воздушных силах ВСУ. Мониторинговые каналы писали об угрозе из Воронежской и Курской областей РФ.

Позже россияне осуществили дополнительные пуски баллистики из Брянской области.

Отметим, что этот обстрел страна-агрессор Россия совершила вскоре после завершения трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, ОАЭ. На повестке дня были возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасность в Черном море. В итоге сторонам удалось договориться об обмене пленными.

Глава российской делегации Владимир Мединский после встречи заявил, что Россия якобы вернет "каждую пядь своей земли", а европейские издания живут в мире иллюзий.

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Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 11 ноября, Россия снова атаковала Киев беспилотниками. В городе зафиксированы повреждения в нескольких районах, есть пострадавший.