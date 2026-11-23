Россия ударом по супермаркету в Вишневом убила мать двоих детей. Фото

Российские войска вечером в воскресенье, 22 ноября, ударили по супермаркету в Вишневом Киевской области. Там погибли 3 человека, среди них – учительница начальных классов Марина Мойченко.

У погибшей остались две дочери. О коллеге, ставшей жертвой российской агрессии, рассказали в Вишневском академическом лицее "Основа".

Что известно о Марине Мойченко

Удар реактивного дрона войск РФ по Вишневому оборвал жизнь Марины Мойченко.

Марина Мойченко. Источник: Вишневский академический лицей "Основа"

"С глубокой скорбью и болью сообщаем, что в результате вражеской атаки по "Новусу" трагически погибла наша коллега, учительница начальных классов Вишневского академического лицея "Основа" Мойченко Марина. Она была светлым, чутким человеком и педагогом, вкладывавшим душу в каждого ученика. Для малышей она стала первой наставницей, которая учила доброте, открытости и любви к знаниям, а для нас – надежной коллегой и искренним другом. Ее улыбка, тепло и мудрость навсегда останутся в нашей памяти. Искренне соболезнуем родным, близким, ученикам и всем, кто знал и любил Марину. Пусть земля ей будет пухом. Светлая и вечная память", – написали ночью на странице учебного заведения в Facebook.

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По данным страницы "Их убила Россия", погибшая женщина была классным руководителем в 2-Д классе.

У нее остались муж и две дочери.

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Марина Мойченко погибла 22 ноября. Источник: "Их убила Россия"

Фотографии с Мариной Мойченко. Источник: "Их убила Россия"

Одна из дочерей Марины, София, является воспитанницей городской танцевальной школы L&G Studio.

Марина Мойченко. Источник: L&G Studio

"Страшная весть потрясла наш город… В результате удара БПЛА погибла мама нашей ученицы Софийки – Марина Мойченко. Марина была невероятной мамой двух прекрасных девочек, светлым и позитивным человеком, прекрасной учительницей начальных классов, чрезвычайно активным, искренним и жизнерадостным человеком. Невозможно найти слова, которые могли бы уменьшить боль этой утраты. От всего сердца выражаем искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Марину. Особенно хотим поддержать Софийку и ее семью. В это чрезвычайно тяжелое время семья нуждается в нашей помощи. Призываем всех неравнодушных присоединиться к сбору средств в поддержку семьи", – говорится в сообщении на странице L&G Studio.

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Там опубликовали ссылку на Банку для сбора помощи семье Марины, а также номер карты Банки: 4874 1000 3531 4148

Напомним, вечером в воскресенье, 22 ноября, Россия атаковала населенный пункт Вишневое, что в Киевской области.

Один из беспилотников попал в супермаркет сети Novus. В результате атаки три человека погибли, есть раненые.

Войска РФ ударили по супермаркету в Вишневом

Войска РФ ударили по супермаркету в Вишневом

Как рассказывал OBOZ.UA, накануне на рассвете в Дымере Вышгородского района российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж.

По состоянию на 5 утра 23 ноября, через сутки после удара, было известно, что погибли восемь человек, шестеро – ранены. Еще шесть человек могут оставаться под завалами. Двум пострадавшим удалось выжить под руинами дома.

23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки.