Россия в середине дня нанесла ракетный удар по Киеву, ракета попала в здание ресторана, есть пострадавшие: Зеленский отреагировал на атаку

В субботу, 10 октября, страна-террористка нанесла очередной удар по Киеву. В результате вражеской атаки в Оболонском районе, по предварительным данным, был зафиксирован удар по зданию ресторана.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Оболонском районе произошло попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома", – говорится в сообщении.

В 14:46 Кличко сообщил, что в здании ресторана на Оболони, где произошло попадание, тушат пожар. Спасатели обнаружили 4 пострадавших, один из них – в тяжелом состоянии.

Реакция Зеленского

На российскую атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Что означает разрешение России продавать нефтепродукты, сейчас лучше всего было слышно в Киеве, когда после многочисленных применений реактивных "шахидов" против энергетических объектов началась еще и атака баллистическими ракетами. Часть ракет удалось сбить. Это еще раз четко демонстрирует, каковы истинные намерения России. Они рассчитывают на продолжение войны, террор против обычных людей и уничтожение инфраструктуры", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что каждый дополнительный миллиард долларов, который РФ сможет заработать на экспорте, будет тратиться именно на поиск и поставку критически важных компонентов, оборудования для производства оружия, на усиление "Шахедов" и производство ракет, "а также на дополнительных наемников на фронт".

"Российский выбор – это война. И они будут готовы ее прекратить только тогда, когда почувствуют, что потенциал затягивания войны сокращается. Вчера, к сожалению, были совсем другие сигналы для России – сигналы о том, что атаковать дальше вроде бы можно. И это нужно исправлять. Нужны сильные сигналы от Соединенных Штатов, от Европы, от других партнеров. В поддержку Украины и для ОГРАНИЧЕНИЯ способности России воевать и терроризировать людей. Спасибо всем, кто с Украиной!", – резюмировал глава государства.

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 10 октября, в 12:48 Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе зафиксировано падение, по предварительным данным, обломков БПЛА на 25-этажный жилой дом. Кроме того, в этом же районе обломки попали в 8-этажное офисное здание.

В 13:22 мэр сообщил, что из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды.

В 14:46 Кличко сообщил, что в здании ресторана на Оболони, куда попал снаряд, тушат пожар. Спасатели обнаружили 4 пострадавших. Один из них – в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь.

Что предшествовало

На севере Ровенской области в результате вражеского обстрела пострадала многодетная семья, дом которой был поврежден. Ранения получили семеро гражданских лиц (трое взрослых и четверо несовершеннолетних).

Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу, 10 октября, Россия нанесла удар по Запорожью. В результате прямого попадания разрушен подъезд в пятиэтажном жилом доме, есть погибшие и пострадавшие.