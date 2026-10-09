Россия атаковала склады в Киевской области: возник пожар, есть пострадавшие, одного человека ищут. Фото и видео

В Бучанском районе Киевской области в результате российского нападения произошел пожар в складских помещениях. К сожалению, пострадали три человека, а ещё одну женщину разыскивают.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Киевская область: в Бучанском районе враг атаковал складские помещения. В результате вражеской атаки пострадали три человека. Одного госпитализировали в больницу, еще двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте", — говорится в сообщении.

Россия атаковала склады в Бу... Источник: ГСЧС Развернуть

Россия атаковала склады в Бу... Источник: ГСЧС Развернуть

В ГСЧС добавили, что в настоящее время спасатели ищут еще одну женщину — по предварительным данным, она может находиться под завалами, связь с ней отсутствует.

Россия атаковала склады в Бу... Источник: ГСЧС Развернуть

Россия атаковала склады в Бу... Источник: ГСЧС Развернуть

Россия атаковала склады в Бу... Источник: ГСЧС Развернуть

Россия атаковала склады в Бу... Источник: ГСЧС Развернуть

Россия атаковала склады в Бу... Источник: ГСЧС Развернуть

Россия атаковала склады в Бу... Источник: ГСЧС Развернуть

Россия атаковала склады в Бу... Источник: ГСЧС Развернуть

На месте также работали психологи ГСЧС, которые оказывали необходимую психологическую помощь родственникам пострадавших и работникам предприятия. Пожар, возникший в результате атаки, был локализован. Продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

Со своей стороны, в пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что в течение 8 октября врагпродолжал атаковать столичный регион беспилотниками.

В результате ударов были повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, складские и офисные помещения, детский сад. Еще два объекта уничтожены — частный дом и грузовой автомобиль. К сожалению, девять человек получили травмы.

Последствия очередной атаки... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

Последствия очередной атаки... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

Последствия очередной атаки... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

Последствия очередной атаки... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

В Бучанском районе уничтожен частный дом, повреждены многоэтажные дома, складские и офисные помещения, детский сад и 20 автомобилей. Произошел пожар в складском здании. Пострадали семь человек. В Фастовском районе телесные повреждения получили два человека. В Белоцерковском районе уничтожен грузовой транспорт.

Что предшествовало

Страна-террористка Россия в течение 8 октября, как и в предыдущие дни, продолжала наносить удары по Киевской области. В области действуют силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, пострадали мирные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 136 беспилотников – силы ПВО сбили 114 целей.