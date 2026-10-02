Россия нанесла удар по Киеву, были поражены Южный мост и многоэтажка, погиб человек: Зеленский отреагировал на атаку

Ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажку, есть жертва и пострадавшие, а в Голосеевском – повреждения нежилого здания и автомобилей.

Также враг вновь нанес удар по Южному мосту. О последствиях ударов рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно

В 04:59 мэр сообщил о последствиях российского удара в Голосеевском районе.

"В Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию. Повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Пожара и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Спустя считанные минуты Кличко также сообщил, что враг продолжает атаковать Южный мост.

"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", – написал он.

Около 06:30 стало известно, что враг атаковал также Дарницкий район.

"В Дарницком районе произошло попадание в верхние этажи жилого многоэтажного дома. Имеется возгорание. Экстренные службы направляются на место", – сообщил Кличко.

Россия нанесла удар по Дарницкому району Источник: Андрей Жигайло

Россия нанесла удар по Дарницкому району Источник: Андрей Жигайло

Россия нанесла удар по Дарницкому району Источник: Андрей Жигайло

Россия нанесла удар по Дарницкому району Источник: Андрей Жигайло

Россия нанесла удар по Дарницкому району Источник: Андрей Жигайло

По данным ГСЧС, враг нанес удар по 25-этажке.

"Пожар возник на 24–25 этажах и был ликвидирован на площади 120 кв. м. Площадьразрушений составляет около 40 кв. м... Продолжается разбор и заливка конструкций", – сообщили в службе.

Россия нанесла удар по 25-эт... Развернуть

Россия нанесла удар по 25-эт... Развернуть

Россия нанесла удар по 25-эт... Развернуть

Россия нанесла удар по 25-эт... Развернуть

Россия нанесла удар по 25-эт... Развернуть

Россия нанесла удар по 25-эт... Развернуть

Впоследствии стало известно, что в результате удара по многоэтажному дому погиб по меньшей мере один человек, еще двое пострадали.

Эвакуированы шесть человек.

Движение по некоторым мостам в столице ограничено

В КГВА сообщили о временном ограничении движения общественного транспорта через некоторые мосты.

Так, Южный мост перекрыт в обоих направлениях.

Движение автобусов №№ 22, 91 организовано через Дарницкий мост.

Мост Патона перекрывали в обоих направлениях. Ближе к 8 часам утра ограничения оставили для движения с правого на левый берег.

Движение автобусов №№ 51, 55, 115 и 118-Д организовано через Дарницкий мост.

Троллейбусы 2 октября также будут курсировать с изменениями:

• маршрут № 43: Кибернетический центр – площадь Лыбидская;

• маршрут № 50: ул. Милославская – Дарницкая площадь.

Мост Метро перекрыт в направлении правого берега. По состоянию на 8 утра ограничения введены на одной полосе движения.

В КП "Киевпастранс" просят пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов.

Следить за изменениями в движении общественного транспорта призвали в Telegram-канале.

Реакция президента Зеленского

По словам президента Украины Владимира Зеленского, силам ПВО этой ночью удалось сбить не все из более чем 100 дронов, которыми враг атаковал Украину.

В частности, в Киеве зафиксировано несколько попаданий "Шахедов" по Южному мосту ночью, а утром россияне нанесли удар по жилому многоэтажному дому, убив человека.

"В Херсоне россияне "победили" детский сад, в Харькове атаковали продуктовый магазин, есть повреждения института и критически важной инфраструктуры. Были нанесены вражеские удары по многоэтажным домам в Краматорске и Сумах. Также обстреляли Днепровскую, Одесскую, Харьковскую, Киевскую, Полтавскую и Ровенскую области. На данный момент известно о четырех раненых в результате ночной российской атаки. Везде, где это необходимо, работают наши службы", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Москва пытается полностью локализовать производство своих дронов и ракет. Однако она до сих пор критически зависит от иностранных компонентов.

"Это цепочки поставок, которые идут из Европы, США, Китая, Японии и многих других стран. Большинство этих компаний – известные производители, но их компоненты до сих пор попадают в Россию. Каждый российский дрон реально остановить еще на производственной линии. Нужна политическая воля этих стран. Если Кремль выбрал больше ударов, санкции должны работать и усиливаться. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 1 октября, Россия дважды за день атаковала дронами Южный мост в Киеве.

В результате вражеских ударов были повреждены опора,отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена.

По состоянию на 22:20 четверга движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановили.