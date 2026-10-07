Россия атаковала Киев в день рождения Путина: есть жертвы
Спасатель на месте вражеског...
Источник: ГСЧС Киева
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Ночью Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах столицы.
В Подольском районе повреждены складские помещения, в Оболонском и Шевченковском районах были попадания по нежилой застройке, а в Дарницком районе вспыхнул пожар в гаражном кооперативе, погибли два человека. Об этом сообщили Киевская городская военная администрация и мэр Киева Виталий Кличко.
Последствия баллистического удара войск РФ по Киеву
Воздушную тревогу красного уровня из-за российских баллистических ракет в Киеве объявили около 03:10 ночи. Так оккупанты решили поздравить с днем рождения российского диктатора Владимира Путина, которому 7 октября исполняется 74 года.
Вскоре в столице раздались взрывы.
Менее чем через час после начала тревоги начала появляться информация о последствиях вражеских ударов.
В Оболонском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки.
В Подольском районе враг нанес удар по складским помещениям.
Попадания в нежилую застройку фиксировались и в Шевченковском районе.
В Дарницком районе обломки упали и горели на открытой территории, последствия зафиксированы на территории гаражного кооператива.
После 6 часов утра в КМВА сообщили о двух погибших в Дарницком районе столицы. Тела жертв атаки обнаружили в гаражном кооперативе. Еще двух человек там удалось спасти.
Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия подняла в воздух Ту-95МС и запустила по Украине дроны, баллистические ракеты и "Калибры".
Помимо Киева, пострадал и город Днепр: там местные власти сообщили об ударе по промышленному предприятию.
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