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Россия атаковала Киев и область: есть повреждения. Все подробности

Дмитрий Кропивницкий

Враг атаковал столичный регион

В субботу, 14 ноября, страна-агрессор РФ атаковала Киев и область. Работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, возник пожар.

Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и пресс-служба Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"В Голосеевском районе падение обломков на открытой территории в двух локациях.Предварительно, без пострадавших", – написал Кличко.

Со своей стороны в Киевской ОВА сообщили, что в результате утренней атаки БпЛА в Вышгородском районе повреждены складские помещения, возник пожар. На месте работают подразделения ГСЧС. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

В 12:12 в КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в Голосеевском районе обломки упали на территории медицинского учреждения.

В 12:38 мэр сообщил, что в Соломенском районе обломки упали на открытой территории. Пожара нет.

Что предшествовало

В результате ночного удара войск РФ по Киеву в ночь с 12 на 13 ноября в столице зафиксированы разрушения. В Шевченковском районе под удар попала больница, там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие, десятки людей были эвакуированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 96 БпЛА разных типов, более 60 из них были реактивными. Силы ПВО обезвредили 81 цель.

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