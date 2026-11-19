Россия атаковала Киев дронами: есть попадание, возникли пожары. Подробности

Страна-террорист Россия в четверг, 19 ноября, снова атаковала Киев. В частности, в Подольском районе вражеский дрон попал в трехэтажное офисное здание.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Информации о пострадавших пока нет.

Что известно

"В Подольском районе попадание в трехэтажное офисное здание. Экстренные службы направляются на место", – говорится в сообщении.

Позже мэр уточнил, что в Подольском районе горит мансарда трехэтажного здания. В Деснянском – возгорание кровли тоже трехэтажного здания.

Что предшествовало

Страна-террорист РФ в среду, 18 ноября, в очередной раз атаковала Киев. В частности, в Дарницком районе в результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар, а на Печерске они попали в многоэтажку, есть пострадавшие.

Кроме того, в течение суток, 18 ноября, страна-агрессор РФ продолжила атаковать Киевскую область. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, зафиксированы повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов враг задействовал крылатые противокорабельные ракеты "Оникс" и дроны разных типов. Силы ПВО обезвредили 98 целей.