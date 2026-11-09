Россия атаковала Киев дронами, возник пожар. Все подробности и фото

Страна-террористка Россия в понедельник, 9 ноября, нанесла очередной удар по Киеву. В Соломенском районе в результате вражеской атаки возник пожар на территории парковки, а на Троещине обломки дрона упали возле школы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Соломенском районе пожар на территории парковки. Экстренные службы направляются на место", – говорится в сообщении.

Позже информацию о последствиях вражеской атаки подтвердили в КМВА. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

В 10:36 в КМВА добавили, что в Святошинском районе обломки упали на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В 11:38 мэр сообщил, что в Деснянском районе обломки БпЛА упали на открытой территории возле школы.

В 11:47 в КМВА проинформировали, что, по предварительной информации, в Соломенском районе обломки упали на территории гаражного кооператива.

Последствия российского террора

В 13:00 полиция Киева сообщила, что правоохранители изъяли обломки вражеского БпЛА, которые упали рядом с учебными заведениями в Деснянском районе столицы.

Правоохранители изъяли облом... Источник: Полиция Киева Развернуть

Правоохранители изъяли облом... Источник: Полиция Киева Развернуть

Правоохранители изъяли облом... Источник: Полиция Киева Развернуть

К счастью, никто не пострадал. На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники.

Со своей стороны, в ДСНС Киева сообщили, что пожарные ликвидировали пожары, вызванные российской атакой. В Соломенском районе в результате попадания на территории одного из гаражных кооперативов произошло возгорание в легковом автомобиле и двух гаражах. Огонь потушили на площади 50 кв. м.

В результате атаки РФ в стол... Источник: ГУ ГСЧС Киева Развернуть

В результате атаки РФ в стол... Источник: ГУ ГСЧС Киева Развернуть

В результате атаки РФ в стол... Источник: ГУ ГСЧС Киева Развернуть

В результате атаки РФ в стол... Источник: ГУ ГСЧС Киева Развернуть

В результате атаки РФ в стол... Источник: ГУ ГСЧС Киева Развернуть

В результате атаки РФ в стол... Источник: ГУ ГСЧС Киева Развернуть

В Шевченковском районе произошло возгорание травяного настила на открытой территории. Пожар оперативно ликвидировали на площади 5 кв. м.

Что предшествовало

В ночь на 9 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал более 300 БпЛА разных типов, а также "Бандероли". Силы ПВО обезвредили 276 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист ежедневно обстреливает украинские города различными видами вооружения. В воскресенье, 8 ноября, вечером, российские военные атаковали дронами Кременчуг, расположенный в Полтавской области. Известно о семерых пострадавших, в частности тяжелые травмы получил 16-летний парень.