Россия атаковала Киев баллистикой, в городе прогремели мощные взрывы: все подробности

В Киеве поздно вечером 25 ноября прогремела серия взрывов: российская армия выпустила два залпа баллистики по столице Украины. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Обстрел подтвердил мэр Виталий Кличко. Он проинформировал об ударах баллистическими ракетами и призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Взрывы начались ориентировочно в 22:45 среды, а сирены включились где-то за минуту до этого. Повторные взрывы прогремели примерно через час.

Что известно о последствиях атаки

В Деснянском районе произошло попадание в здание на территории промзоны. По состоянию на 23:00, к месту происшествия направлялись экстренные службы.

Еще одно попадание в этом же районе произошло в нежилое здание. "Есть информация о разрушениях и о том, что могут быть пострадавшие", – сообщил Кличко в 23:14.

Кроме того, удар пришелся на торговый центр в Деснянском районе. В сети заявили, что это – ТЦ "Проспект".

Около 23:30 появилась информация о первом потерпевшем, которого госпитализировали медики. Позже мэр уточнил, что пострадавших трое (двух из них госпитализировали, одного – в тяжелом состоянии).

По состоянию на 00:40 четверга, 26 ноября, было известно о четверых раненых. Двое находились в больнице. "Сейчас оба раненых – в тяжелом состоянии. Двум другим пострадавшим оказали помощь амбулаторно", – заявлял городской голова.

Как писал OBOZ.UA, 24 ноября страна-террорист РФ также атаковала Киев. Тогда в Голосеевском районе произошел пожар в складском помещении, а в Шевченковском в результате удара БпЛА ранения получили трое человек.