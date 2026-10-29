Россия атаковала Киев баллистикой: первые подробности
Российские войска могли прим...
Источник: https://free3d.com
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Вечером 29 октября в столице прогремели взрывы из-за ракетной атаки РФ. Городской голова Виталий Кличко подтвердил, что Киев находится под ударом баллистических ракет, и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Об атаке Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. "Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!" – написал мэр.
По данным мониторинговых каналов, российские войска могли применить около восьми ракет типов "Циркон" и "Оникс-М". Эта информация требует официального подтверждения.
Мониторинговые каналы также предполагали, что во время атаки под ударом мог оказаться Дарницкий мост в Киеве. Информации о последствиях обстрела в предоставленных сообщениях нет.
В Дарницком районе зафиксиро...
Источник: Виталий Кличко
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По состоянию на 22:54 Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе зафиксировано попадание в складские здания. Есть пожар. Тем временем экстренные службы направляются на место.
В Днепровском районе горят обломки ракеты.
Источник: Виталий Кличко
Виталий Кличко также сообщил о первых последствиях ракетной атаки. В Днепровском районе загорелись обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывной волной выбило окна в жилом доме. Экстренные службы направляются на места.
По состоянию на 23:29 Кличко сообщил еще об одном адресе в Днепровском районе. Там повреждены окна в жилом доме и автомобили во дворе дома.
Также он сообщил, что в Днепровском районе, где обломки ракеты упали возле жилого комплекса, частично разрушено здание магазина. Возникло возгорание. Пожар локализовали.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 24 октября Россия с самого утра атаковала Киев. На Оболони разрушен частный дом, есть пострадавшие.