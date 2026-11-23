РФ утром атаковала Киев: обломки дронов обнаружили на территории нескольких учебных заведений

Утром в понедельник, 23 ноября, страна-террористка продолжила атаковать Киев. В частности, в Соломенском районе зафиксировано падение обломков вражеских дронов на территории учебных заведений.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Горожан призвали не игнорировать информацию об опасности.

Что известно

"В Подольском районе падение обломков БпЛА на складское здание. Без возгорания", – написал Кличко.

Уже позже мэр проинформировал, что в Святошинском районе обломки упали на территорию учебного заведения, пожара нет. Также падение частей вражеского дрона зафиксировано по другому адресу – на территорию еще одного учебного заведения.

Пока информация о пострадавших не поступала.

Что предшествовало

В Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. 23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов враг задействовал 153 дрона разных типов. Силы ПВО обезвредили 134 цели.