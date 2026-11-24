РФ снова атаковала Киев дронами: возник пожар в складском помещении

Во вторник, 24 ноября, страна-террорист РФ снова атаковала Киев. В результате вражеской агрессии в Голосеевском районе произошел пожар в складском помещении.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Горожан призвали не игнорировать информацию об опасности.

Что известно

"В Голосеевском районе пожар в складском помещении в результате падения БпЛА. Экстренные службы направляются на место", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. 23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов враг задействовал 153 дрона разных типов. Силы ПВО обезвредили 134 цели.