Пострадали мирные жители, есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Россия, страна-террористка, в течение 14 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали мирные жители, имеются повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Последствия вражеской атаки на Киевскую область: четверо человек получили травмы. За сутки повреждены 16 частных домов, хозяйственное помещение, забор, легковой автомобиль, складское здание. Еще один частный дом и грузовой автомобиль уничтожены", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, наибольшие последствия вражеской атаки зафиксированы в Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Обуховском районах.

Последствия очередной террористической атаки. Источник: Полиция Киевской области

Последствия очередного терро... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

В Бучанском пострадали три частных дома, транспортное средство и складское помещение. Полностью уничтожены домовладение и грузовой автомобиль. Пострадала 84-летняя местная жительница.

Последствия очередной террористической атаки. Источник: Полиция Киевской области

Последствия очередного терро... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

Последствия очередного терро... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

В Фастовском районе повреждены восемь частных домов, один мужчина получил ранение. В Борисполе повреждения получили два домовладения. В Обуховском районе повреждены два дома, два человека получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 14 октября, страна-агрессор Россия продолжила атаковать Украину реактивными дронами, а также запустила большое количество обычных "Шахедов". В воздушном пространстве одновременно фиксировалось более 100 вражеских БПЛА.