Есть пострадавшие, поврежден объект энергетической инфраструктуры: в КОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевщину

Страна-террорист РФ в ночь на 28 ноября нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали мирные жители, есть повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российские атаки

"В результате атаки вражеских БПЛА в Белой Церкви травмирована женщина. Она получила порезы нижних конечностей осколками стекла. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – говорится в сообщении.

Как отметили в Киевской ОВА, в результате атаки возник пожар на территории гаражного кооператива – повреждены 6 гаражей. Также взрывной волной повреждены окна в квартирах двух многоэтажек. На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Позже в КОВА сообщили, что число пострадавших в результате вражеской атаки в Белой Церкви выросло до трех человек. Еще одна женщина получила резаные рваные раны рук осколками стекла. Также травмирован мужчина, у него закрытая черепно-мозговая травма. Всех пострадавших госпитализировали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Что предшествовало

в ночь на 28 ноября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов враг задействовал 162 дрона разных типов. Силы ПВО обезвредили 141 цель.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 27 ноября, российские войска атаковали Кременчуг ударными БпЛА. В результате вражеских ударов повреждены два учебных заведения, пострадали четыре человека, из них трое – дети.