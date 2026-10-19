Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео
В результате атаки РФ была п...
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Россия, страна-террористка, в ночь с 18 на 19 октября нанесла очередной удар по Киеву. В Деснянском районе повреждены станция метро "Черниговская" и офисное здание.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На местах продолжают работать все службы.
Что известно
Так, в ночь на 19 октября Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В Днепровском районе ракета значительно повредила станцию метро "Черниговская", а из-за попадания обломков произошел разрыв ходового и контактного рельсов метро.
В результате атаки РФ повреж...
Источник: Андрей Жигайло
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В результате атаки РФ повреж...
Источник: Андрей Жигайло
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В результате атаки РФ повреж...
Источник: Андрей Жигайло
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В результате атаки РФ повреж...
Источник: Андрей Жигайло
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Несмотря на нападение, прода...
Источник: Андрей Жигайло
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В результате атаки РФ повреж...
Источник: Андрей Жигайло
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В здании станции были выбиты все окна, частично разрушена часть платформы, а также ограждение с силовыми кабелями. В настоящее время сотрудники метрополитена проводят ремонтные работы, чтобы возобновить движение поездов на этом участке.
Несмотря на нападение, прода...
Источник: Андрей Жигайло
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Несмотря на нападение, прода...
Источник: Андрей Жигайло
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В результате атаки РФ повреж...
Источник: Андрей Жигайло
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Несмотря на нападение, прода...
Источник: Андрей Жигайло
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Кроме того, в результате попадания еще одной ракеты образовалась большая воронка, а взрывная волна повредила расположенное по соседству офисное здание. Российский боеприпас упал прямо перед центральным входом – взрывная волна выбила здесь все окна.
Поврежденное офисное здание...
Источник: Андрей Жигайло
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Поврежденное офисное здание...
Источник: Андрей Жигайло
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Поврежденное офисное здание...
Источник: Андрей Жигайло
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Поврежденное офисное здание...
Источник: Андрей Жигайло
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Поврежденное офисное здание...
Источник: Андрей Жигайло
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Обломки российской ракеты.
Источник: Андрей Жигайло
Воронка на месте попадания ракеты.
Источник: Андрей Жигайло
Повреждена станции метро и г...
Источник: Андрей Жигайло
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Что предшествовало
В воскресенье вечером, 18 октября, Россия начала атаку на Киев с использованием различных видов вооружения, в том числе баллистического. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, зафиксированы повреждения.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка РФ в течение 18–19 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, среди пострадавших есть дети, трое человек пропали без вести.
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