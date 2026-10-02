Повреждено более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область

Страна-террорист РФ в течение 1 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, было повреждено более 20 объектов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг продолжает атаковать Киевскую область, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. За последние сутки повреждены 23 гражданских объекта в 5 районах области. Среди них — частные дома, многоэтажки, автомобили, торговое заведение и производственно-складское здание", — говорится в сообщении.

Глава КОВА уточнил, что в Фастовском районе повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажных дома, 5 автомобилей и производственно-складское здание. В Обуховском – 3 частных дома и торговое заведение, в Бучанском – частный дом и 2 автомобиля.

В Бориспольском районе повреждены 2 частных дома и автомобиль, в Броварском – частный дом.

Что предшествовало

Рано утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажку, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 108 беспилотников различных типов – силы ПВО уничтожили 88 целей.