Пошел за подарком для девушки: в результате атаки РФ по Чабанам погиб 19-летний Виталий Марченко. Фото

В результате атаки РФ по Чабанам Киевской области 20 октября погиб Виталий Марченко, который всего несколько месяцев назад вернулся в Украину из Чехии. Юноше, который в тот момент шел за цветами для девушки, было всего 19 лет.

Об этом СМИ рассказали его родные и близкие. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

Так, 20 октября страна-агрессор нанесла удар дроном по трассе "Киев – Одесса" в поселке Чабаны Киевской области. В результате вражеской атаки погибли три человека, среди которых 19-летний Виталий Марченко.

Родственница юноши Анна вспоминает, что тем утром проснулась с плохим предчувствием. Когда она прочитала новость об атаке на столичный регион, сразу начала звонить близким, которые жили неподалеку.

Виталий Марченко. Источник: life.pravda.com.ua

Женщина позвонила девушке брата, с которым жил Виталий. Та сообщила, что парня нет дома. Как выяснилось, он взял трехдневный отпуск, чтобы поехать к девушке в Тернополь и сделать ей сюрприз. Перед поездкой он отправился в торговый центр за необходимыми вещами.

"Мой муж набрал Виталику, но трубку взяла какая-то женщина. Мы сразу поняли, что что-то не так… Потом быстро отправились на место прилета", – отметила Анна.

В результате вражеской атаки парень погиб на месте – осколок попал ему в сердце и повредил легкие.

По словам родных, с детства Виталий увлекался футболом и даже учился в лагере "Шахтера". Там на него обратили внимание тренеры и предложили играть за сборную, однако позже его жизненные планы изменились. В 2023 году юноша вместе с мамой переехал в Чехию, где работал на заводе. Но позже его друг Артем убедил его вернуться в Украину, поскольку ему предложили работу. В августе 2026-го Виталий приехал в Чабаны, где жил в съемной квартире.

Вечная память жертве российского террора. Источник: life.pravda.com.ua

В четверг, 22 октября, Виталия похоронили. Попрощаться с ним пришли многочисленные друзья и близкие.

"На похоронах был сильный ливень. Собралось много людей, потому что Виталик был таким человеком, который мог подружиться со всеми. Настоящая душа компании. Когда кто-то грустил, он всегда создавал атмосферу радости", – добавила родственница Анна.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 20 октября, Россия нанесла очередной удар по Киевской области. В Фастовском районе в результате атаки дрона на автодороге "Киев – Одесса" горели автомобили, есть погибшие и раненые.