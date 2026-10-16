Оккупанты атаковали Киев: произошли пожары. Фото
Войска РФ вновь атаковали Киев.
Источник: ГСЧС Киева
В ночь на 16 октября российские войска вновь атаковали Киев. Под удар попал частный сектор в Шевченковском районе, там горели дом и нежилое здание.
А в Соломенском районе вспыхнул пожар в хозяйственной постройке. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, а в ДТЭК заявили об экстренных отключениях электроэнергии из-за повреждения энергообъектов столицы.
Что известно об атаке
По данным ГСЧС, удары по частному жилому сектору столицы в Шевченковском районе оккупанты нанесли вечером накануне, 15 октября.
В результате атаки произошли пожары в хозяйственном нежилом здании и частном жилом доме.
Войска РФ ночью атаковали Киев
Войска РФ ночью атаковали Киев
"Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 190 кв. м", – сообщили в ГСЧС.
Пожарные также выезжали на вызов в Соломенский район: там в результате ночных ударов врага горело хозяйственное здание.
Войска РФ ночью атаковали Киев
Войска РФ ночью атаковали Киев
"Информация о жертвах или пострадавших в результате происшествий не поступала", – отметили в ГСЧС.
Войска РФ ночью атаковали Киев
Войска РФ ночью атаковали Киев
Войска РФ ночью атаковали Киев
В столице введены экстренные отключения
Россияне также вновь атаковали энергообъекты Киева.
Из-за этого в столице введены экстренные отключения электроэнергии.
"Киев: из-за атаки на энергообъекты введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", – заявили в ДТЭК.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Враг наносил удары, в частности, по энергообъектам.
После серии взрывов в левобережной части столицы пропало электричество, перебои с освещением фиксируются и на правом берегу, есть сообщения о пострадавших и погибших.
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