Оккупанты атаковали Киев: произошли пожары. Фото

В ночь на 16 октября российские войска вновь атаковали Киев. Под удар попал частный сектор в Шевченковском районе, там горели дом и нежилое здание.

А в Соломенском районе вспыхнул пожар в хозяйственной постройке. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, а в ДТЭК заявили об экстренных отключениях электроэнергии из-за повреждения энергообъектов столицы.

Что известно об атаке

По данным ГСЧС, удары по частному жилому сектору столицы в Шевченковском районе оккупанты нанесли вечером накануне, 15 октября.

В результате атаки произошли пожары в хозяйственном нежилом здании и частном жилом доме.

Войска РФ ночью атаковали Киев

Войска РФ ночью атаковали Киев

"Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 190 кв. м", – сообщили в ГСЧС.

Пожарные также выезжали на вызов в Соломенский район: там в результате ночных ударов врага горело хозяйственное здание.

Войска РФ ночью атаковали Киев

Войска РФ ночью атаковали Киев

"Информация о жертвах или пострадавших в результате происшествий не поступала", – отметили в ГСЧС.

Войска РФ ночью атаковали Киев

Войска РФ ночью атаковали Киев

Войска РФ ночью атаковали Киев

В столице введены экстренные отключения

Россияне также вновь атаковали энергообъекты Киева.

Из-за этого в столице введены экстренные отключения электроэнергии.

"Киев: из-за атаки на энергообъекты введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", – заявили в ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Враг наносил удары, в частности, по энергообъектам.

После серии взрывов в левобережной части столицы пропало электричество, перебои с освещением фиксируются и на правом берегу, есть сообщения о пострадавших и погибших.