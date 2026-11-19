Не поделили пассажиров: в Киеве таксисты выясняли отношения с помощью пистолета. Подробности

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении таксисту, который угрожал другому водителю пистолетом. Нарушитель разозлился из-за конкуренции возле станции метро, поэтому решил "разобраться" с оппонентом с помощью оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошел на днях возле станции метро "Дарница". К ним обратился киевлянин, который сообщил, что незнакомый таксист на автомобиле Mercedes-Benz угрожал ему пистолетом и уехал с места происшествия.

Полицейские оперативно разыскали водителя – им оказался 53-летний иностранец, который работает в службе такси. У него изъяли пистолет и направили его на экспертизу.

"Выяснилось, что, находясь возле станции метро, нарушитель разозлился из-за того, что заявитель предложил подвезти граждан на своем автомобиле и якобы увел его потенциальных клиентов. После этого он достал из кармана пистолет, пригрозил им мужчине и уехал с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 53-... Источник: Полиция Киева Развернуть

Таксисту сообщили о подозрении по факту угрозы убийством (ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы. Кроме того, о происшествии сообщили соответствующему дипломатическому учреждению.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Пьяный злоумышленник устроил стрельбу во время конфликта, возникшего из-за отказа девушки ехать с ним на автомобиле.