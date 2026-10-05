На Киевщине пьяный водитель на скорости протаранил металлический отбойник: пострадал ребенок Подробности и фото
Водитель на скорости протара...
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В Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки на скорости протаранил металлический отбойник. В результате ДТП травмы получила 10-летняя пассажирка автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Киев – Чернигов" вблизи села Семиполки Броварского района.
ДТП произошло в селе Семипол...
Источник: Google Maps
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Полицейские установили, что 40-летний водитель автомобиля ВАЗ на скорости столкнулся с металлическим отбойником. В результате ДТП 10-летняя пассажирка легковушки получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Водитель на скорости протара...
Источник: Полиция Киевской области
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Водитель на скорости протара...
Источник: Полиция Киевской области
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Как оказалось, водитель сел за руль в нетрезвом состоянии – его задержали и сообщили ему о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого есть пострадавшие (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трёх до пяти лет.
Водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.
Источник: Полиция Киевской области
Напомним, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров одной из машин, в том числе несовершеннолетняя.
В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения автомобилей пострадали три человека, среди которых есть ребенок.
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