На Киевщине пьяный водитель на скорости протаранил металлический отбойник: пострадал ребенок Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки на скорости протаранил металлический отбойник. В результате ДТП травмы получила 10-летняя пассажирка автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Киев – Чернигов" вблизи села Семиполки Броварского района.

ДТП произошло в селе Семипол... Источник: Google Maps Развернуть

Полицейские установили, что 40-летний водитель автомобиля ВАЗ на скорости столкнулся с металлическим отбойником. В результате ДТП 10-летняя пассажирка легковушки получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Водитель на скорости протара... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

Водитель на скорости протара... Источник: Полиция Киевской области Развернуть

Как оказалось, водитель сел за руль в нетрезвом состоянии – его задержали и сообщили ему о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого есть пострадавшие (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трёх до пяти лет.

Водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. Источник: Полиция Киевской области

Напомним, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров одной из машин, в том числе несовершеннолетняя.

В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения автомобилей пострадали три человека, среди которых есть ребенок.